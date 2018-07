Dorival vai buscar soluções para o São Paulo na base de Cotia

Nomes como Shaylon, Lucas Fernandes e Brenner vão aparecer com mais frequência nas escalações do São Paulo. E outros jogadores também serão pinçados das categorias de base. O técnico Dorival Júnior admitiu que grande parte dos reforços do São Paulo para os próximos compromissos no Campeonato Brasileiro virá do centro de formação de atletas de Cotia.

"Já está existindo uma aproximação grande, o treinador tem que estar dentro de Cotia. Que nós tenhamos, não talvez nesse período inicial, mas daqui alguns dias, a tranquilidade de observar um pouco mais", afirmou Dorival em sua apresentação como novo técnico do São Paulo.

Um dos obstáculos para a contratação de reforços mais experientes é o fato de a maioria dos atletas já terem cumprido o limite de sete jogos pelas suas respectivas equipes no Campeonato Brasileiro.

"Vou procurar privilegiar aquilo que temos aqui dentro. Existe a necessidade de um ou outro nome, a diretoria está atenta no mercado. A maioria dos bons jogadores já atuou em seus clubes. Na correria ninguém faz nada", afirmou o novo treinador são-paulino.

A estreia de Dorival à frente do time será na próxima quinta-feira, no Morumbi, diante do Atlético Goianiense, pela 13ª rodada do Brasileirão. O São Paulo está na zona de rebaixamento, em penúltimo lugar, com apenas 11 pontos.