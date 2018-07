Dorival valoriza ponto conquistado pelo Santos e lamenta expulsão de Jean Mota

O técnico Dorival Júnior valorizou o ponto somado pelo Santos com o empate por 0 a 0 contra o Independiente Santa Fe, em Bogotá, na noite de quarta-feira, pela terceira rodada do Grupo 2 da Copa Libertadores. Na sua avaliação, o time soube se adaptar ao estilo do confronto, de mais pegada e menos toque de bola, e conseguiu um resultado que pode ser importante para a sequência da competição.

"Foi um jogo com características de Libertadores, de muita disputa. Fugiu um pouco das nossas características, de ter a posse de bola, mas tenho que valorizar o ponto que conquistamos em um grupo difícil. Um jogo que você deixa de pontuar, te complica na tabela, por isso, precisamos ter cuidados", disse Dorival, satisfeito com a postura do seu time, que viu o adversário ter mais controle da posse de bola, mas ser pouco perigoso no ataque na noite de quarta.

O empate manteve o Santos na liderança do Grupo 2, com cinco pontos, seguido por Santa Fe e The Strongest, ambos com quatro, e pelo Sporting Cristal, com dois. E no segundo turno da chave, o clube fará dois jogos como mandante, diante das equipes da Colômbia e do Peru, visitando o time da Bolívia.

Dorival tratou também de minimizar a irritação exibida por Ricardo Oliveira ao ser substituído durante o segundo tempo do jogo em Bogotá, para a entrada de Copete, quando chutou um copo d'água. "Isso é normal, uma reação do atleta em campo e que no banco já estava nos ajudando", comentou.

O treinador explicou que a troca tinha o objetivo de dar mais dinâmica ao ataque santista, em uma tentativa para encontrar mais espaços na defesa adversária. Mas lamentou a expulsão do meio-campista Jean Mota, que foi escalado na lateral esquerda, o que forçou a adoção de uma postura mais defensiva.

"A ideia era abrir o time com dois meias chegando por trás. Estava dando certo, mas sete minutos depois tivemos a expulso do Jean, o que nos forçou a recompor o time, quebrando a ideia inicial, que estava dando certo, com Lucas (Lima) e Vitor (Bueno) chegando livres de trás. Infelizmente tivemos pouco tempo em que permanecemos com essa condição", afirmou.

Nesta sexta-feira, através de sorteio, o Santos vai conhecer o seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. Pela Libertadores, o time volta a jogar em 4 de maio, quando vai receber o Santa Fe, no estádio do Pacaembu.