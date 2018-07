Dorival vê 'apatia geral' e assume responsabilidade por derrota do São Paulo

O técnico Dorival Junior, do São Paulo, assumiu a responsabilidade pela derrota do time tricolor nesta quarta-feira, por 3 a 1 para o Fluminense, e disse que a equipe fez uma atuação "inaceitável", dado o contexto da luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

+ Hernanes desabafa após derrota: 'O time não amadurece, vai apanhar até crescer'

"Saímos revoltados com o que deixamos de fazer", disse o treinador, em coletiva depois do jogo. "A apatia preocupa. O problema não é tático, nem técnico, nem falta de garra ou vontade. A apatia foi geral. Isso é inaceitável para uma equipe que vive a situação que vivemos."

Dorival criticou a oscilação do time, que teve uma boa atuação no último sábado, na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-PR no Pacaembu. "Fizemos uma partida completamente diferente três dias atrás. A responsabilidade é toda do treinador, e é natural criar expectativa por conta desses jogos anteriores."

O treinador evitou fazer críticas à arbitragem do jogo no Rio, apesar de apontar erro no segundo pênalti contra o São Paulo, e de ver falta de Scarpa em Rodrigo Caio no lance do segundo gol dos cariocas. "O pênalti não existiu e houve a falta (no Rodrigo Caio). Houve, sim uma omissão. Mas não tem culpa. Não tem como culpar a arbitragem. O resultado é nosso. Ainda que tenha acontecido algo que interferiu no segundo gol, o principal causador foi a nossa atuação, mesmo reconhecendo o mérito do Fluminense."

Dorival ainda reconheceu que o time peca em tentar manter uma sequência de bons resultados. "Estamos muito distantes de podermos fazer resultados em sequência. Essa é a grande verdade. Não houve relaxamento, estávamos concentrados para o jogo, nossa preocupação era grande e sabíamos que seria importante repetirmos a atuação anterior (contra os paranaenses), mas infelizmente não estamos conseguindo engatilhar vitórias em sequência."