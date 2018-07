Dorival vê apenas o Cruzeiro melhor que o Palmeiras no momento

Embora a equipe do Palmeiras não vença a três rodadas, sendo que nos dois últimos jogos deixou a vitória escapar ao sofrer gols nos minutos finais, o técnico Dorival Júnior demonstra satisfação com a postura da equipe e acredita em evolução. Para o treinador, o Palmeiras só perde em qualidade para o líder do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro.

"Se tivéssemos mais pontos, estaríamos em uma situação melhor e não seríamos contestados por ter qualidade inferior a qualquer time do Brasil. Não vejo nenhum time se sobressair ao nosso com exceção do Cruzeiro, que teve volume maior que o Palmeiras. Nas demais partidas eu não vi nada disso, e por um detalhe ou outro deixamos passar o resultado", analisou o treinador.

Para o treinador, o Palmeiras está na parte de baixo da tabela por causa do início ruim no Brasileiro. "Jogamos tão mal contra o São Paulo, ou contra o Cruzeiro e Corinthians? Não é uma colocação correta dizer que não temos capacidade. Passamos dez rodadas fazendo apenas um ponto e estamos pagando um preço alto", lamentou, lembrando da passagem do técnico Ricardo Gareca, quando o Palmeiras viveu seu pior momento na competição.

O elenco do Palmeiras ganhou folga neste domingo e na segunda-feira e a reapresentação está marcada para terça-feira, às 9h, na Academia de Futebol. O time volta a campo no domingo, para enfrentar o Bahia, na Fonte Nova, em Salvador, às 20h.