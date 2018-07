Dorival vê evolução e diz que se sente 'em débito' com Gilberto

Gilberto pode ganhar espaço ao lado de Lucas Pratto no ataque do São Paulo. Para o técnico Dorival Junior, o jogador voltou a focar nos objetivos do time, depois de um período de pouca concentração, e pode ganhar espaço ao lado do argentino, que também atua como centroavante.

+ Rodrigo Caio iguala número de convocações de Miranda no São Paulo

"Ele voltou a focar, está concentrado nos objetivos da equipe", disse Dorival, à TV Gazeta. "Falei para ele que estou em débito com ele, e não ele comigo nesse momento, pelo que vem apresentando nos últimos dias. Até então, ele não vinha totalmente concentrado. Dá para Pratto e Gilberto jogarem juntos. Até porque o Pratto sai da área, como se fosse um meia, e o Gilberto joga mais enfiado, aproveitando as diagonais."

Pratto e Gilberto são os artilheiros do São Paulo na temporada, ambos com 12 gols, mas o argentino, que não marca há dez partidas, tem oito jogos a mais que o atual reserva.

Em busca de mais espaço e tempo de jogo, o futuro de Gilberto é incerto no clube do Morumbi. Seu empresário, Sandro Zardo, falou que o atleta não renovará o contrato, que encerra em dezembro.