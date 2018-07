Dorival vê merecimento em vitória do Grêmio sobre Inter

Após a partida, o treinador admitiu a superioridade gremista na partida e viu merecimento no resultado. "O Grêmio foi superior e mereceu o resultado. Mas não podemos achar que tudo está perdido. Tem muita coisa boa acontecendo. Vamos seguir com os pés no chão", declarou.

Agora o Internacional volta as atenções para a disputa do segundo turno do estadual e para a Libertadores. A próxima partida da equipe será diante do Ypiranga, no dia 3 de março, no Beira Rio, justamente pela estreia do segundo turno do Gaúcho.

"Tivemos um rendimento aquém do que esperávamos. Mérito também do adversário, que veio motivado para o jogo. Vamos em frente. Agora tem o segundo turno que nos interessa muito", disse o vice-presidente de futebol Luís Anápio Gomes.