Dorival vê postura 'inaceitável' do Vasco em 1.º tempo contra o Atlético-MG

BELO HORIZONTE - O técnico Dorival Júnior criticou de forma contundente a atuação do Vasco no primeiro tempo do jogo contra o Atlético-MG, que venceu o rival carioca por 2 a 1, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, depois de ter marcado os seus dois primeiros gols em apenas 18 minutos.

"Foi inaceitável a nossa postura, a forma como entramos em campo. Foi o pior primeiro tempo desde que aqui estou. Em razão disso depois tivemos trabalho para tirar a diferença, pois o Atlético tem uma grande equipe", analisou o comandante.

O treinador, porém, evitou mostrar pessimismo ao comentar a situação do Vasco, que amarga a antepenúltima posição do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, três atrás de São Paulo e Flamengo, primeiros times fora da zona do rebaixamento hoje.

"Estou tranquilo, uma recuperação só depende das forças do Vasco, não depende de mais ninguém, o que precisamos é concentrar essas forças para que melhoremos em busca de vitórias na competição e voltemos a ter um equilíbrio em toda equipe", completou Dorival, exibindo confiança em uma reação na competição nacional.

"O Vasco vem enfrentando problemas em todos os aspectos, emocionalmente sinto a equipe um pouco abalada, mas vamos recuperar essa equipe. O Vasco já mostrou poder de reação dentro do próprio campeonato, e isso não pode ser diferente daqui pra frente", projetou.