Dorival vê Vasco em evolução após vitória em casa De volta a São Januário, o técnico Dorival Júnior ficou satisfeito com o desempenho do Vasco na vitória sobre o Criciúma por 3 a 2, na noite de sábado. Para o treinador, o time está mostrando evolução nas últimas rodadas e deve brigar por uma vaga no G4 do Brasileirão.