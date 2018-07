Dorival vê Vasco em evolução: 'Vivemos uma crescente'

RIO - O técnico Dorival Júnior enalteceu a evolução do time do Vasco nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. A equipe, forte candidata ao rebaixamento no início da competição, reagiu notadamente a partir da volta de Juninho Pernambucano e agora já sonha com uma classificação digna.

Embora Dorival tenha feito elogios ao time e à assimilação do esquema tático pela equipe, em momento nenhum ele arriscou dizer qual seria o objetivo do Vasco na atual edição do Campeonato Brasileiro.

"Vivemos numa crescente, tem sido uma fase gradativa. A tendência é que isso continue. Estamos subindo de produção, com um grupo consciente", disse Dorival, que evitou falar se o Vasco poderia ao menos lutar por uma vaga na Libertadores.

Para ele, o Vasco já está sendo tratado com mais respeito pelos adversários do Brasileirão. Ele gostou bastante do empate alcançado nos acréscimos do jogo com o Santos, na quarta-feira, na Vila Belmiro - o clássico terminou empatado por 1 a 1.