Dorlan Pabón acerta com São Paulo e assina nos próximos dias

SÃO PAULO - O São Paulo acertou a contratação por empréstimo do atacante colombiano Dorlan Pabón por um ano e meio e agora só espera o atacante chegar ao Brasil para assinar a documentação. O jogador já acertou os detalhes da sua saída do Valencia nesta segunda-feira e viaja ao país na terça pela manhã para fazer exames médicos e oficializar o negócio.

Pabón, de 26 anos, foi a contratação mais cara do Valencia na última janela de transferências (cerca de R$23 milhões) e chegou ao clube do Monterrey, do México, para ser uma opção à saída de Roberto Soldado, que foi negociado com o Manchester City. O colombiano não se acertou e perdeu espaço com o técnico Juan Antonio Pizzi, que pediu a contratação de Eduardo Vargas - curiosamente disputado pelo São Paulo - para o setor.

Os clubes negociavam há algumas semanas, mas as conversas voltaram a esquentar nos últimos dias. Pabón gostou do interesse do São Paulo e manifestou seu desejo de sair. O Valencia não colocou obstáculos na saída por não ter espaço para um jogador extracomunitário e também pela possibilidade de valorizar o atleta, cogitado para defender a Colômbia na Copa do Mundo.

Com salários acertados, a última pendência é o valor a ser fixado pelos direitos do jogador: o São Paulo quer uma pedida abaixo dos 10 milhões de euros (R$33 milhões) exigidos pelo Valencia. A pendência, porém, não deve ser um problema. Pabón chega como opção para jogar pelos lados do campo, mas também eventualmente pode fazer a função de centroavante, que tem Luis Fabiano como única opção no clube do Morumbi.

"É uma contratação de oportunidade. Serve porque é um bom jogador, que bate muito bem de fora da área, chuta muito forte mesmo. Acho que é bom porque não vamos precisar pagar pelo empréstimo. Tomara que ninguém atravesse, porque muita gente está sabendo já, de novo", afirmou o técnico Muricy Ramalho, que indicou o atleta.