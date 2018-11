Dortmund acerta compra de Alcácer junto ao Barça e assina com atacante até 2023

Um dos destaques do Borussia Dortmund na boa campanha desta primeira metade de temporada, o atacante Paco Alcácer assinou em definitivo com o clube alemão. A diretoria exerceu o direito de compra dos direitos do espanhol junto ao Barcelona e assinou com o jogador até o fim da temporada 2022/2023.

Alcácer foi contratado no meio do ano por empréstimo. Após uma passagem sem qualquer destaque pelo Barcelona, o jogador era a aposta do Dortmund para a posição de centroavante. E o casamento não poderia ter sido melhor. O atacante chegou a marcar nove gols em oito jogos consecutivos e é o vice-artilheiro do Campeonato Alemão.

"Eu estou muito feliz em Dortmund, no Borussia. É um time maravilhoso. O Borussia Dortmund foi e é a decisão correta para mim. Eu vou fazer tudo que puder para agradecer pela sua confiança", declarou o jogador.

Os clubes não revelaram os valores envolvidos na negociação, mas a imprensa espanhola noticiou que o Dortmund desembolsou 21 milhões de euros (cerca de R$ 91 milhões) para assinar em definitivo com o jogador. Alcácer tem 25 anos e, antes do Barcelona, o jogador revelado pelo Valencia atuou também pelo Getafe, por empréstimo.

"Informamos hoje ao Barcelona que exerceríamos nossa opção de compra. Paco se comprometeu conosco, se integrou rapidamente e virou parte integral do nosso elenco", apontou o diretor esportivo Michael Zorc. "Ele é um artilheiro de muita qualidade, que já decidiu alguns jogos para nós. Estamos ansiosos por mais gols e assistências de Paco nos próximos anos."