Dortmund acerta renovação com jovem Pulisic até junho de 2020

Horas depois de anunciar a contratação do sueco Alexander Isak, de 17 anos, o Borussia Dortmund acertou nesta segunda-feira a manutenção de mais uma jovem promessa em seu elenco. O meia Christian Pulisic, de apenas 18 anos, assinou a renovação contratual e estendeu seu vínculo com o clube até junho de 2020.

Norte-americano de Hershey, na Pensilvânia, Pulisic é considerado uma das grandes promessas do futebol na Alemanha. Depois de se destacar em torneios de base em seu país, o jogador chamou a atenção do Borussia Dortmund, com quem assinou pela primeira vez em 2015, ainda aos 16 anos.

Por seu talento, o meia conseguiu espaço entre os profissionais ainda cedo e estreou no Dortmund na temporada passada. Até o momento, marcou quatro gols em 31 jogos pelo clube e ganhou chances também na seleção norte-americana, pela qual estreou no ano passado e já marcou dois gols.

Com a renovação de Pulisic e a contratação de Isak, o Dortmund garante ter um dos elencos mais promissores do futebol europeu. Além dos dois jogadores, o clube conta com Julian Weigl, de 21 anos, Emre Mor, de 19, e Ousmane Dembélé, também de 19.