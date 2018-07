Dortmund aproveita erros da arbitragem, vence e diminui distância para o Bayern

Depois de um primeiro tempo bastante equilibrado, os visitantes poderiam ter aberto o placar aos 20 minutos da etapa final, não fosse um erro da arbitragem. Hummels chutou contra própria meta e encobriu o goleiro Burki. O juiz, no entanto, marcou equivocadamente falta de Lezcano em Hummels.

O Dortmund reagiu e abriu o marcador em mais um erro do árbitro. Aos 32 minutos, Piszczek avançou pela direita e lançou para Aubameyang, que recebeu em posição irregular e fez o primeiro do time da casa. O Ingolstadt tentou ir para cima, mas levou o segundo em um contra-ataque. Aubameyang recebeu lançamento e fechou o placar, chegando também a 20 gols na artilharia isolada do Campeonato Alemão. As duas equipes voltam a campo no dia 6 de fevereiro pela competição. O Borussia Dortmund visita o Hertha Berlin. O Ingolstadt recebe o Augsburg.

Também neste sábado, o Bayer Leverkusen passou fácil pelo Hannover 96 com uma vitória por 3 a 0, em casa. Kiessling fez um e Javier Hernandez marcou duas vezes. Com o placar, o time anfitrião permanece na quarta colocação com 31 pontos, enquanto os visitantes estão na lanterna, com 14. Na quinta posição, com 30 pontos, está o Schalke 04, que venceu o Darmstadt por 2 a 0, fora de casa, com gols de Max Meyer e Leroy Sane. O Darmstadt é o 14º, com 21.

Werder Bremen e Hertha Berlin fizeram a partida com mais gols da rodada até agora. Empataram por 3 a 3. Apesar de jogar fora de casa, o Hertha abriu dois gols de vantagem com Darida e Plattenhardt no primeiro tempo. O time da casa diminuiu com Bartels, aos 20 da etapa final. Os visitantes reagiram novamente e, aos 25, fizeram o terceiro com Kalou. Três minutos depois o Werder Bremen diminuiu com Claudio Pizarro, de pênalti, e, aos 32, deixou tudo igual com Santiago Garcia.

O resultado manteve o Hertha na terceira colocação com 34 pontos, agora a dez de distância do Dortmund. O Werder está em 15º, com 19 pontos, a um de entrar na zona de rebaixamento.

Ainda neste sábado o Augsburg, em casa, ficou no empate sem gols com o Eintracht Frankfurt. O resultado manteve os times colados na tabela de classificação, ambos com 21 pontos. Com melhor saldo, os anfitriões estão em 12º lugar e os visitantes, em 13°.