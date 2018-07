Dortmund bate Eintracht Frankfurt e leva Copa da Alemanha pela 4ª vez na história

O Borussia Dortmund ganhou o seu quarto título da Copa da Alemanha ao vencer - em um jogo emocionante - o Eintracht Frankfurt por 2 a 1, neste sábado, em partida disputada no estádio Olímpico, em Berlim. A última conquista do clube havia ocorrido em 2012.

O time de Dortmund começou bem a partida e abriu o placar aos 7 minutos. A jogada foi trabalhada na direita do ataque. Já dentro da área, o atacante francês Dembele recebeu, limpou para dentro e chutou de esquerda: 1 a 0. Aos 15 minutos, Marco Reus fez grande jogada e levou muito perigo para o gol de Lucas Hradecky, mas não conseguiu ampliar o marcador.

Apesar de sofrer o gol, o Eintracht Frankfurt não se entregou em campo, aumentou o volume de jogo e passou a pressionar o Borussia Dortmund. Aos 25 minutos, a equipe de Frankfurt teve uma ótima oportunidade de empatar. A bola cruzada na direita atravessou o gol com muito perigo e do, outro lado, o croata Rebic, no rebote, chutou para ótima defesa do goleiro Roman Buerki.

Aos 28 minutos, o mesmo Rebic recebeu uma bola roubada na intermediária do seu ataque, invadiu a área e tocou com classe na saída do goleiro do Borussia Dortmund: 1 a 1. Dez minutos depois, o atacante Seferovic desferiu um balaço de fora da área que explodiu na trave do time de Dortmund, perdendo ótima oportunidade para virar o placar.

No segundo tempo, as equipes voltaram dispostas a evitar a prorrogação e foram para o ataque. Mas o Borussia Dortmund teve melhor desempenho e criou grandes chances de gol, especialmente nos primeiros minutos desta etapa da partida.

E a pressão surtiu efeito. Aos 18 minutos, os visitantes quase marcaram em uma grande jogada individual pela direita. Dembele cruzou para Aubameyang, que finalizou em uma meia bicicleta. Fabián tirou sobre a linha e a bola ainda bateu na trave.

Aos 20 minutos, o árbitro Deniz Aytekin marcou pênalti do goleiro em Christian Pulisic. Aubameyang cobrou com direito a cavadinha e colocou novamente o Borussia Dortmund na frente.

O embate seguiu aberto e com jogadas perigosas de ambos os lados. Aos 32 minutos, o Eintracht Frankfurt quase chegou ao empate. A bola chutada de fora da área por Alexander Meier teve desvio salvador de Eric Durm. Aos 39, mais uma grande jogada de Aubameyang, que limpou o zagueiro do time de Frankfurt e chutou no ângulo esquerdo do goleiro. Mas a bola atingiu a trave e saiu.