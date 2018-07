Dortmund bate Hamburgo e reassume liderança do Campeonato Alemão

O Borussia Dortmund recuperou a liderança do Campeonato Alemão com a vitória - fora de casa - sobre o Hamburgo por 3 a 0, nesta quarta-feira, em jogo da quinta rodada da competição. Kagawa, Aubameyang e Pulisic anotaram os gols da equipe de Dortmund.

Com o resultado, o Borussia chegou aos 13 pontos na tabela, ultrapassando o Bayern de Munique, que na terça venceu o Schalke, em Gelsenkirchen, pelo mesmo placar (3 a 0) e alcançou 12 pontos. Já o Hamburgo caiu para a 11ª posição, com apenas seis pontos.

O Borussia dominou as ações da partida e não teve dificuldades para abrir o marcador, aos 24 minutos do primeiro tempo, com o japonês Shinji Kagawa, que recuperou uma bola perdida na área e empurrou para as redes.

Na segunda etapa, o jogo se manteve com domínio do Borussia Dortmund, que não sofria grande pressão da equipe local. Aos 18 minutos, os visitantes ampliaram o placar com o atacante franco-gabonês Pierre-Emerick Aubameyang.

Depois, aos 35, o meia norte-americano Christian Pulisic anotou o terceiro gol da equipe visitante. O jogador tabelou na entrada da área, invadiu e bateu cruzado, firme, de perna direita, para o fundo do gol. O lance teve consulta do Árbitro de Vídeo, mas a jogada foi validada.

Na próxima rodada do Alemão, a sexta do campeonato, o Dortmund jogará em seus domínios contra o Borussia Mönchengladbach. O jogo está marcado para o dia 23 (sábado). No dia seguinte, o Hamburgo enfrentará o Bayer Leverkusen fora de casa.

Mais quatro partidas complementaram a rodada do Alemão nesta quarta. O Hoffenheim bateu o Mainz por 3 a 2 de virada e fora de casa. A vitória alçou a equipe à terceira colocação do campeonato, com 11 pontos. Já o Mainz se aproximou da zona de rebaixamento. Com apenas três pontos, o time é agora o 16º colocado da tabela.

O Hertha Berlin venceu o Bayer Leverkusen por 2 a 1 na capital alemã e chegou ao oitavo lugar, com oito pontos. O Bayer, com apenas quatro pontos, também ficou mais perto da zona do descenso, caindo para a 14ª posição do torneio.

Já o Hannover cedeu o empate ao Freiburg em 1 a 1 e perdeu ótima oportunidade de encostar nos líderes. Mesmo assim, a equipe segue bem posicionada, em quarto lugar, com 11 pontos. Com três pontos, o Freiburg está em 16º, posição que obriga o time a disputar um playoff com o terceiro colocado da segunda divisão para se manter na elite do país.

O Colônia foi derrotado em casa por 1 a 0 para o Eintracht Frankfurt e continua sem pontuar nesta edição do Campeonato Alemão. A tradicional equipe, detentora de três títulos do Alemão, hoje ocupa a lanterna do principal torneio nacional. O Frankfurt subiu para o 10º lugar, com sete pontos.