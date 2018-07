Dortmund bate Hoffenheim e encerra ano na 3a colocação

Mario Götze, do Dortmund, abriu o placar para os visitantes com um chute habilidoso entre as pernas do zagueiro Andreas Beck e fora do alcance do goleiro Koen Casteels aos 26 minutos. Mas Sven Schipplock, do Hoffenheim, igualou nove minutos mais tarde, batendo na cara do gol.

O Dortmund, que havia perdido terreno na corrida pelo título após dois empates e uma derrota em suas três últimas partidas na liga, renovou sua dianteira no início do segundo tempo, quando Kevin Grosskreutz finalizou uma jogada rápida iniciada por Götze.

O gol tirou toda a vontade de lutar dos anfitriões, e o atacante polonês Robert Lewandowski rodeou Casteels e conferiu seu décimo gol na temporada aos 21 minutos da etapa complementar.

O Dortmund, que recebe o Hanover nas oitavas de final da Copa da Alemanha na quarta-feira, subiu para a terceira colocação com 30 pontos, 12 atrás do líder Bayern de Munique e três atrás do segundo colocado Bayer Leverkusen, que derrotou o Hamburgo por 3 x 0 no sábado.

A sexta derrota consecutiva do Hoffenheim, sete pontos atrás do 15º colocado Wolfsburg, obriga o time a uma partida que define quem vai para a zona de rebaixamento.

O Bayern de Munique empatou em 1 x 1 com o Borussia Mönchengladbach na sexta-feira e chega ao intervalo sazonal com uma vantagem de nove pontos sobre o Leverkusen. Bremen e Nuremberg se enfrentam desde às 14h30 (horário de Brasília) para definir o último jogo do domingo.