Dortmund busca empate com Shakhtar após acidente com avião O Borussia Dortmund conseguiu um gol no fim para empatar em 2 x 2 com o Shakhtar Donetsk nesta quarta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões que foi ofuscado por um acidente aéreo fatal envolvendo torcedores.