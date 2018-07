Dortmund cai diante de Frankfurt e perde recorde

O Dortmund, que havia vencido 14 dos 16 jogos anteriores e só perdido um, só precisava de um ponto para empatar com os 44 que o Bayern de Munique obteve em 17 partidas na temporada 2005/2006, mas com uma diferença de gols superior.

Theofanis Gekas, artilheiro do campeonato alemão, destruiu os planos do Dortmund ao finalizar um rápido ataque com um belo disparo a quatro minutos do encerramento, seu 14o gol na temporada.

O Schalke 04 venceu seu terceiro jogo consecutivo ao bater o Colônia por 3 a 0 graças aos três gols de Raul, subindo para a décima colocação. Já o Wolfsburg precisou de um gol já nos acréscimos para conseguir um empate de 2 a 2 com o Hoffenheim após ver um placar de 2 a 0.

O Mainz 05, que soma 30 pontos, pode assumir temporariamente o segundo posto e reduzir a vantagem do Dortmund para 10 pontos com uma vitória sobre o St Pauli na tarde deste sábado. O Bayer Leverkusen, atualmente na segunda colocação com 32 pontos, recebe o Freiburg no domingo.

O campeão Bayern de Munique viaja para enfrentar o Stuttgart no mesmo dia, a primeira partida do novo técnico Bruno Labbadia na primeira divisão alemã.