Dortmund contrata lateral do Real Madrid que disputou a Copa por Marrocos

O Borussia Dortmund anunciou nesta quarta-feira a contratação do lateral Achraf Hakimi por empréstimo junto ao Real Madrid. O jogador tem apenas 19 anos e disputou a última Copa do Mundo por Marrocos, antes de assinar vínculo de duas temporadas com o clube alemão, até junho de 2020.

"Achraf Hakimi é um lateral jovem e muito dinâmico, que jogou pelo Real Madrid e pela seleção nacional marroquina no mais alto nível", elogiou o diretor esportivo do Dortmund, Michael Zorc.

Hakimi foi formado nas divisões de base do Real e começou a ganhar espaço na última temporada, na qual chegou a disputar duas partidas na campanha do título da Liga dos Campeões. Foram ainda nove aparições no Campeonato Espanhol e mais cinco na Copa do Rei.

Diante deste cenário, passou a ganhar oportunidades na seleção marroquina, apesar de ser nascido em Madri, e atuou ao longo dos 90 minutos nas três partidas disputadas pela equipe na Copa do Mundo da Rússia, na campanha que terminou ainda na primeira fase da competição.