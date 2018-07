Dortmund crê na classificação mesmo após início ruim na Liga dos Campeões

O técnico do Borussia Dortmund, Peter Bosz, procurou manter a esperança na classificação da equipe para a próxima fase da Liga dos Campeões da Europa mesmo após a derrota - a segunda em dois jogos - nesta terça-feira, em casa, para o Real Madrid por 3 a 1, pelo Grupo H. O treinador admitiu que o time alemão está em uma situação difícil na competição, mas ainda confia na conquista da vaga.

"Ainda faltam quatro jogos e tentaremos vencê-los. É importante agora ganharmos os dois jogos contra o APOEL (no encerramento do turno e abertura do returno da chave) e, então, veremos como ficarão as partidas entre o Real e o Tottenham", analisou o comandante do Dortmund.

Bosz também mostrou descontentamento com a atuação da arbitragem, que deixou de marcar um pênalti para o Borussia aos 14 minutos do primeiro tempo, quando o jogo estava empatado em 0 a 0 - os alemães reclamaram de toque de mão do zagueiro Sérgio Ramos dentro da área. Mas, frisou que o erro não tirou os méritos da vitória dos adversários.

"Tenho que dizer, antes de tudo, que merecíamos perder. Jogamos contra um time muito bom nesta noite e não estávamos no seu nível. Então, não quero começar a falar sobre esse incidente. Sim, estava 0 a 0 e houve um toque claro de mão na bola. Mas o Real foi melhor que o Dortmund e mereceu vencer", completou o técnico holandês que dirige o Borussia.

O Dortmund, que lidera o Campeonato Alemão com 16 pontos somados em seis jogos disputados, voltará a campo pela Liga dos Campeões somente no dia 17 de outubro para enfrentar o APOEL, em Nicósia, no Chipre, no encerramento do primeiro turno da fase de grupos do torneio europeu. Depois, no dia 1.º de novembro, os alemães receberão os cipriotas na abertura do returno.