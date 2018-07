Dortmund derrota Hanover e abre 4 pontos na liderança

O rival Bayern de Munique subiu para a segunda colocação com 48 pontos em 23 jogos depois de bater o Schalke 04 por 2 x 0, ambos do francês Franck Ribery em um grande dia.

O polonês Lewandowski abriu o placar no primeiro tempo, em que o anfitrião Dortmund partiu para o ataque à vontade. O calendário apertado do Hanover, que inclui partidas da Liga Europa, parece ter sugado a energia do time.

O jogador de 23 anos somou 16 gols na liga alemã, fazendo seu segundo tento aos dez minutos da etapa complementar.

O reserva Didier Ya Konan reduziu a desvantagem com uma hora de jogo, mas Ivan Perisic, do Dortmund, conferiu já nos acréscimos e manteve seu time invicto em 17 partidas e com 52 pontos somados.

Ribery garantiu a partida em que o time da casa se recuperou da derrota de 1 x 0 sofrida para o Basel no meio da semana pela Liga dos Campeões.

"Estamos de volta ao jogo", disse Ribery, que combinou bem com o também lateral Arjen Robben. "Mostramos uma boa reação. Agora temos que continuar vencendo e torcer para que o Dortmund dê mancada".

Jupp Heynckes, técnico do Bayern, optou por deixar Toni Kroos no banco e escalar Thomas Müller em um papel central entre Ribery e Robben em busca de uma abordagem mais ofensiva.

A aposta valeu a pena, já que o trio foi uma ameaça constante à defesa do Schalke. O ex-goleiro da seleção alemã Timo Hildebrand estava a postos para deter Robben e Müller, mas quando tentou impedir Ribery saindo do gol a nove minutos do final foi surpreendido por uma bola encoberta.

Joel Matip, do Schalke, deveria ter empatado logo após a volta do intervalo, quando foi lançado adiante somente com o goleiro Manuel Neuer diante de si, mas chutou longe.

O Bayern puniu os visitantes. Ribery e Müller se entenderam na área e o francês fez seu décimo gol na temporada, e seu clube pareceu mais afiado do que nos cinco últimos jogos, nos quais só obteve duas vitórias.

O Borussia Moenchengladbach, que empatou em 1 x 1 com o Hamburgo, está em terceiro, e o Schalke continua em quarto com 44 pontos.

(Por Karolos Grohmann)