Dortmund diz que conquistou respeito ao bater Real

"Sabíamos que tínhamos qualidade suficiente para derrotar o Real Madrid. Iria ser difícil, mas penso que agora ganhamos, merecidamente, o respeito na Liga dos Campeões. O sentimento de liderar o grupo é bom, mas ainda nada está alcançado. Ainda faltam alguns pontos e acredito que os vamos obter", disse.

Empolgado com o triunfo, o técnico Jürgen Klopp exaltou a postura do Borussia Dortmund diante do Real Madrid. "A sensação é incrível, foi uma noite sensacional para nós e é disto que os sonhos são feitos. Não foi um jogo perfeito, mas em termos de paixão e espírito de luta esteve muito perto", afirmou.

Para Klopp, a vitória deve ajudar a recuperar a confiança do Borussia Dortmund, que está com desempenho irregular nesta temporada e ocupa apenas a quarta colocação no Campeonato Alemão. "Este jogo vai dar muito confiança aos meus jogadores. Eles foram muito criticados nas últimas semanas. Se alguém duvidou do caráter da minha equipe, então perdeu todo o meu respeito", comentou.

Com a vitória, o Borussia Dortmund lidera o Grupo D da Liga dos Campeões, com sete pontos. A equipe alemã volta a enfrentar o Real Madrid, mas agora na Espanha, no dia 6 de novembro.