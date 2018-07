Dortmund e Hertha empatam no Alemão e Bayern pode disparar na ponta

O Borussia Dortmund recebeu o Hertha Berlin nesta sexta-feira, na abertura da sétima rodada do Campeonato Alemão. Em um jogo confuso e com direito a pênalti perdido por Aubameyang, o empate por 1 a 1, no Signal Iduna Park, em Dortmund, foi comemorado pelo Bayern de Munique, que pode abrir vantagem na liderança da competição.

O empate manteve o Hertha na segunda colocação, com 14 pontos, seguido de perto justamente pelo Borussia, que tem 13 e é o terceiro. Melhor para o Bayern, que tem 16 e pode abrir cinco pontos de frente se vencer o Eintracht Frankfurt fora de casa, no sábado.

O Borussia entrou em campo nesta sexta repleto de desfalques por lesão. Somente por problemas físicos, eram 10 baixas para o técnico Thomas Tuchel. Ainda assim, a equipe da casa contou com o talento do jovem Pulisic, de 18 anos, para criar as primeiras chances. Aos seis minutos, ele fez grande jogada e deixou Mör em ótimas condições, mas o turco bateu para fora.

Rapidamente, no entanto, o Hertha cresceu e passou a criar as principais oportunidades. Só que o time visitante exibiu muita falta de tranquilidade de frente para o gol, como aos 16 minutos, quando Haraguchi fez ótima jogada pela esquerda e Esswein, de frente para o gol, jogou por cima.

No segundo tempo, a história foi semelhante. O Borussia criou a primeira chance em linda jogada de Mör, que finalizou para fora, mas o Hertha logo cresceu e abriu o placar. Aos cinco minutos, Ibisevic recebeu na intermediária e deu linda assistência de calcanhar para Stocker, que saiu de frente para Buerki e tocou com categoria no canto esquerdo.

O gol fez o Borussia acordar e o empate quase saiu aos 21. Dembelé deu enfiada perfeita para Aubameyang, que arrancou sozinho. De frente para o goleiro, tentou o toque por cobertura. Jarstein desviou, a bola ainda tocou na trave e a zaga conseguiu afastar.

Aos 29, o gabonês perdeu outra grande oportunidade. A arbitragem, confusa, viu pênalti em toque de mão após finalização de Kagawa. Aubameyang bateu no canto esquerdo e Jarstein espalmou. Mas o artilheiro não perderia a terceira oportunidade. Aos 35, aproveitou boa jogada pela esquerda e cruzamento na medida de Dembelé para selar a igualdade.