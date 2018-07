Dortmund e Stuttgart empatam em 4 x 4

Gentner marcou o gol de empate nos acréscimos do segundo tempo de uma partida em que o Dortmund abriu vantagem de 2 x 0, mas levou uma virada com três gols marcados pelo Stuttgart em nove minutos no segundo tempo.

O resultado levou o Dortmund, que não perde há 22 jogos, aos 63 pontos em 28 partidas, seis pontos à frente do Bayern de Munique, que pode encurtar a diferença com uma vitória contra o Nuremberg no sábado. O Stuttgart está em quinto, com 40 pontos.

Gols do japonês Shinji Kagawa e de Jakub Blaszczykowski colocaram os anfitriões com vantagem de 2 x 0, aparentemente a caminho de uma vitória tranquila.

O Stuttgart, no entanto, deu emoção ao jogo após o intervalo virando para 3 x 2 com gols de Vedad Ibisevic e Julian Schieber, que fez dois.

O defensor do Dortmund Mats Hummels empatou o jogo novamente aos 37 minutos, e Ivan Perisic marcou o gol que parecia ser o da vitória com um chute de primeira a três minutos do final da partida.

O gol de Gentner que fechou o marcador em 4 x 4 fez justiça para os visitantes, que agora estão há seis jogos sem perder.

(Reportagem de Karolos Grohmann)