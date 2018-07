Dortmund empata com Hamburgo nos acréscimos

Ruud van Nistelrooy converteu um pênalti aos 39 minutos depois que seu companheiro de equipe Mladen Petric sofreu uma falta de Mats Hummels. O Dortmund parecia a caminho de sua quarta derrota depois de perder três chances de ouro de fazer gols e duas bolas na trave.

Mas Blaszczykowski converteu a poucos segundos do final dos acréscimos, após um belo cruzamento de Marcel Schmelzer e uma cabeçada de Patrick Owomoyela, e manteve o time no rumo de seu primeiro título desde 2002.

O campeão Bayern de Munique sofreu um revés na briga pela terceira colocação, que dá direito a disputar uma vaga na Liga dos Campeões, após empatar em 1 x 1 com o Nuremberg, enquanto o Hanover reclamou o terceiro lugar com sua vitória de 2 x 0 sobre o Mainz 05.

"Isto é um revés para nós, porque perdemos dois pontos aqui", disse Thomas Müeller, artilheiro do Bayern. "Tivemos um desempenho ruim e pagamos o preço."

O Hanover tem 53 pontos e o Bayern, que viu Arjen Robben ser expulso no final da partida com um cartão vermelho por discutir, está na quarta posição com um ponto a menos.

O Schalke 04 aumentou a desgraça de seu ex-técnico Felix Magath derrotando por 1 x 0 o Wolfsburg, seu novo clube, graças a um gol de José Jurado, deixando os campeões de 2009 com 28 pontos e diante de uma disputa que pode empurrá-lo para a zona de rebaixamento.

O Schalke recebe a Inter de Milão, defensora do título da Liga dos Campeões, na partida de volta das quartas de final desta competição na semana que vem após vencer na Itália por 5 x 2, e subiu para nono na liga alemã com 39 pontos.

Julian Schuster fez o gol do dia para o Freiburg ao receber uma cobrança de escanteio por cima do goleiro Tom Starke e chutar no canto do gol durante a vitória de 3 x 2 sobre o Hoffenheim.

O segundo colocado Bayer Leverkusen, que acumula 58 pontos, enfrenta o St Pauli no domingo.