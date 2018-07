Dortmund empata fora e não tem mais 100% no Alemão

NUREMBERG - O último time com 100% de aproveitamento no Campeonato Alemão caiu neste sábado. Fora de casa, o Borussia Dortmund só empatou por 1 a 1 com o Nuremberg, em partida válida pela sexta rodada do torneio nacional e não conseguiu se recuperar da derrota para o Napoli na estreia na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.

Neste sábado, Nuremberg e Borussia Dortmund fizeram um confronto bastante movimentado, com chances de gol para as duas equipes. E quem marcou primeiro foi o time visitante, aos 37 minutos do primeiro tempo, com o gol de Schmelzer, em cobrança de falta. O Nuremberg arrancou o empate depois de uma falta, com Nilsson, que aproveitou uma confusão na área para finalizar, igualando o placar aos seis minutos da etapa final.

O empate deve acirrar a disputa pela liderança do Campeonato Alemão, atualmente ocupada pelo Borussia Dortmund com 16 pontos. O time, porém, pode ser alcançado neste sábado pelo Bayern de Munique. O atual campeão nacional e europeu soma 13 pontos e vai enfrentar o Schalke 04 em Gelsenkirchen.

Além disso, o Bayer Leverkusen chegou aos 15 pontos neste sábado e torce contra o Bayern de Munique para se manter na segunda colocação. Fora de casa, o Leverkusen goleou o Mainz por 4 a 1. Robbie Kruse marcou duas vezes e os outros gols do time foram de Lars Bender e Stefan Kiessling. Yunus Malli fez o gol do time da casa.

O Hannover alcançou o quarto lugar no Campeonato Alemão, com 12 pontos, ao vencer o Augsburg por 2 a 1, em casa e de virada, com gols de Artur Sobiech e Szabolcs Huszti. Paul Verhaegh fez o gol do time visitante.

Também neste sábado, o Wolfsburg derrotou o Hoffenheim por 2 a 1, em casa, com dois gols de Ivica Olic. Já o Werder Bremen venceu o Hamburgo por 2 a 0, fora de casa, com gols de Nils Petersen.