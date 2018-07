Dortmund exclui Aubameyang de relacionados para sexta por 'motivos disciplinares'

O Borussia Dortmund terá um desfalque de peso para encarar o Stuttgart nesta sexta-feira, fora de casa, pelo Campeonato Alemão. O atacante Aubameyang foi cortado da partida pelo próprio clube, que alegou "motivos disciplinares" para tomar tal atitude nesta quinta.

"Aubameyang foi removido do elenco para a partida de amanhã por motivos disciplinares", limitou-se a informar o Borussia Dortmund através de sua página no Twitter.

O clube não revelou os motivos pela exclusão, mas especula-se que tenha sido a atitude de Aubameyang durante a última pausa no calendário alemão para os jogos das seleções nacionais. Na ocasião, o atacante foi visitar o ex-companheiro Ousmane Dembélé em Barcelona e foi flagrado ingerindo bebida alcoólica.

Um dos destaques do Dortmund já há algumas temporadas, Aubameyang é o vice-artilheiro do Campeonato Alemão com dez gols, um atrás do polonês Lewandowski, do Bayern de Munique.