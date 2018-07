Dortmund faz 2 a 0 no Porto e consegue boa vantagem na Liga Europa

O resultado deixou o Dortmund em ótimas condições para o duelo da volta, quinta-feira que vem, em Portugal. Para se classificar no tempo normal, o Porto precisa vencer pelo menos por três gols de diferença.

Se depender do futebol apresentado nesta quinta, a tarefa será mesmo muito complicada para os portugueses, que só não perderam de mais porque Casillas estava em dia inspirado. O Dortmund foi dono da partida, marcou duas vezes e ainda acertou a trave no fim do jogo, com Mkhitaryan de cabeça, em bola desviada pelo goleiro espanhol.

Mas logo aos seis minutos, o Dortmund conseguiu o primeiro gol, que lhe deu mais tranquilidade. Após jogada ensaiada na cobrança de escanteio, Piszczek apareceu sozinho na pequena área para finalizar. Casillas ainda defendeu, mas o lateral aproveitou o rebote e cabeceou para a rede.

O Dortmund diminuiu o ritmo no fim do primeiro tempo, mas voltou com tudo para a etapa final e perdeu bons momentos com Reus, Aubameyang e Kagawa. Mas aos 25 minutos, a equipe marcou o segundo e selou o placar. Kagawa ganhou de três marcadores no corpo e abriu na direita com Mkhitaryan. O armênio ajeitou de primeira para Reus, que chegou batendo firme. A bola ainda desviou e matou Casillas.

OUTROS RESULTADOS - Quem ficou ainda mais perto da vaga nas oitavas de final da Liga Europa foi o Sevilla. Em casa, a equipe espanhola aproveitou a fragilidade dos noruegueses do Molde e venceram por 3 a 0. Agora, o adversário precisa vencer por quatro gols de vantagem na volta, semana que vem, para passar.

O grande destaque da vitória do Sevilla foi o atacante Llorente, autor de dois gols, um no primeiro e outro no segundo tempo, aproveitando assistências de Vitolo e Coke. Já na reta final da partida, Gameiro marcou o terceiro e praticamente garantiu a vaga aos espanhóis.

Ainda nesta quinta, o Saint-Étienne chegou a abrir 2 a 0 sobre o Basel, deixou os suíços empatarem, mas garantiu uma pequena vantagem para a volta, na Suíça, ao vencer por 3 a 2 na França. Já o Anderlecht aproveitou o apoio da torcida na Bélgica para derrotar o Olympiacos por 1 a 0.