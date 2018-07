Dortmund ganha no Alemão e sonha com competições europeias

O Borussia Dortmund flertou com o rebaixamento, chegou a ficar na lanterna do Campeonato Alemão, mas agora está próximo de conseguir uma vaga nas competições europeias da próxima temporada. Neste sábado, a equipe derrotou o Eintracht Frankfurt por 2 a 0, em casa, pela 30.ª rodada do campeonato.

O resultado levou o Dortmund a 39 pontos, três atrás do Augsburg, que hoje estaria na Liga Europa. Na próxima rodada, sábado que vem, o duelo será diante do Hoffenheim fora de casa. O Eintracht, por sua vez, é o 11.º colocado, com 36 pontos, e pegará o Werder Bremen também no sábado.

O Borussia definiu sua vitória no primeiro tempo deste sábado. Aubameyang, de pênalti, abriu o placar aos 25 minutos e Kagawa, aos 32, selou o resultado. O Eintracht tentou a reação no segundo tempo e perdeu boas chances, mas os donos da casa se fecharam para garantir o resultado.

Ainda neste sábado, o Bayer Leverkusen não passou de um empate por 1 a 1 com o Colônia, fora de casa, e se manteve na terceira posição, com 55 pontos. Calhanoglu chegou a perder um pênalti para os visitantes, Brandt marcou no segundo tempo, mas Finne, no fim, deixou tudo igual.

Os outros resultados já sacramentados neste sábado pelo Alemão foram: Hamburgo 3 x 2 Augsburg, Hannover 1 x 2 Hoffenheim e Stuttgart 2 x 2 Freiburg.