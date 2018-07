Dortmund goleia Hamburgo por 5 x 1 e divide liderança com Bayern O campeão Borussia Dortmund demoliu o anfitrião Hamburgo por 5 x 1 com Robert Lewandowski e Jakub Blaszczykowski Marcando dois gols e se juntou ao líder Bayern de Munique no topo da tabela do Campeonato Alemão, com 37 pontos.