Dortmund goleia Hannover e avança na Copa da Alemanha

DORTMUND - O Borussia Dortmund não tomou conhecimento do Hannover nesta quarta-feira e garantiu vaga nas quartas de final da Copa da Alemanha. Com tranquilidade, e contando com show particular de Mario Götze, autor de três gols, a equipe goleou por 5 a 1, em casa, eliminando o adversário da competição.

A atuação de gala de Götze começou logo aos 3 minutos, depois que ele escorou a bola para o gol livre após receber bom passe de cabeça. Aos 18, foi a vez de Blaszczykowski, conhecido como "Kuba", receber ótimo toque e bater na saída do goleiro. Antes do intervalo, Götze marcaria mais um, em cobrança de falta por baixo da barreira.

Com a larga vantagem, o Dortmund relaxou e a partida ficou morna. Somente aos 34 minutos da etapa final, Diouf, de cabeça, diminuiu. Seis minutos depois, no entanto, Götze acertou lindo chute de primeira para acabar com a reação do Hannover. Ainda deu tempo para o artilheiro Lewandowski marcar o seu e selar a goleada.

STUTTGART AVANÇA

Quem também garantiu vaga nas quartas de final foi o Stuttgart, mas com uma vitória bem mais magra, por 2 a 1, sobre o Colonia. Gentner e Ibisevic, de pênalti, deram vantagem confortável aos donos da casa ainda no primeiro tempo. Clemens, no segundo tempo, diminuiu, mas já era tarde para uma reação.