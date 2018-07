Dortmund lidera após vitória de 2 x 0 sobre Schalke

Em um acalorado "clássico dos clássicos" que desencadeou confusão entre torcidas antes do jogo, Robert Lewandowski e o brasileiro Felipe Santana marcaram um gol em cada tempo e deixaram o Dortmund com 29 pontos, um acima do Bayern de Munique, que visita o Mainz no domingo.

O Borussia Moenchengladbach está em segundo, também com 29 pontos, depois de derrotar o Colônia por 3 x 0 na casa do adversário na sexta-feira, e o Schalke é o quarto com 25 pontos.

O Bayer Leverkusen e o Hertha Berlim empataram em 3 x 3, num jogo empolgante no qual Eren Derdiyok marcou três vezes pelo Leverkusen quando o time perdia por dois gols.

Pierre-Michel Lasogga, do Hertha, fez seu segundo gol da tarde aos 37 minutos do segundo tempo para resgatar o empate.

O Freiburg marcou um gol no minuto final de jogo graças a Garra Dembele e garantiu o empate em 1 x 1 com o Hoffenheim, e o Nuremberg conseguiu sair da zona de rebaixamento batendo o Kaiserslautern por 1 x 0.

(Reportagem de Karolos Grohmann)