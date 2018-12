Dortmund perde a primeira no Alemão e vê vantagem na liderança cair para 6 pontos

A liderança na tabela de classificação do Campeonato Alemão já está garantida até o final do primeiro turno - o que lhe dá o simbólico título de "campeão de inverno" -, mas o Borussia Dortmund decepcionou em campo nesta terça-feira e perdeu pela primeira vez na competição. Pela 16.ª rodada, o líder foi derrotado pelo Fortuna Dusseldorf por 2 a 1, fora de casa, e viu a ainda tranquila vantagem na ponta cair para seis pontos.

Com 12 vitórias, três empates e agora uma derrota, o Borussia Dortmund soma 39 pontos e tem seis a mais que o Borussia Mönchengladbach, que aproveitou o tropeço do líder para chegar aos 33 com o triunfo em casa sobre o Nuremberg por 2 a 0 - gols de Thorgan Hazard e Alassane Plea, ambos no segundo tempo. O terceiro colocado é o Bayern de Munique, com 30, que entrará em campo nesta quarta-feira contra o RB Leipzig, na Allianz Arena, em Munique.

Em campo, o Borussia Dortmund não foi sombra do time que lidera o Campeonato Alemão com tanta superioridade. Até fez um gol primeiro com Marco Reus, aos 16 minutos de jogo, mas invalidado por impedimento. Só que o time da casa se aproveitou de um contra-ataque mortal e balançou as redes. Aos 22, o meia Kevin Stoger fez um lançamento perfeito do campo de defesa e o atacante Lukebakio apareceu livre no ataque e tocou com perfeição na saída do goleiro Roman Burki.

Na segunda etapa, era esperada uma reação do Borussia Dortmund, mas nada deu certo. O Fortuna Dusseldorf se aproveitou e marcou o segundo em um belo gol de Jean Zimmer, aos 11 minutos. Ele recebeu na quina da grande área, pela direita, e acertou o chute cruzado e alto no ângulo direito de Burki. No final, aos 36, o espanhol Paco Alcácer marcou de cabeça e diminuiu para os visitantes, mas a reação parou por aí.

O resultado positivo em casa tirou o time de Dusseldorf da zona de rebaixamento. Subiu para 15 pontos, agora na 14.ª colocação, ultrapassando Augsburg e Stuttgart, que tropeçaram nesta terça-feira. O primeiro ficou no empate por 2 a 2 contra o Hertha Berlin, na capital, e o segundo perdeu para o Wolfsburg por 2 a 0, como visitante.