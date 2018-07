Dortmund perde em casa e se afunda na lanterna do Alemão

Com a janela de transferências fechadas até o fim da temporada, o Borussia Dortmund vai ter que se virar com o que tem para tentar evitar o rebaixamento no Campeonato Alemão apenas dois anos depois de ser vice-campeão europeu. Nesta quarta-feira, pela segunda rodada do returno, a equipe amarela conseguiu a façanha de perder, em casa, para o Augsburg, por 1 a 0, com um jogador a mais em campo por quase meia hora.

O único gol do jogo foi marcado aos 5 do segundo tempo, pelo argentino Bobadilla, aproveitando sobra na área - no lance, o árbitro acertou em dar vantagem e não marcar pênalti para o Augsburg. Catorze minutos depois, Janker foi expulso. O Borussia foi para o tudo ou nada, com Aubameyang, Immobile, Kagawa e Mkhitaryan, mas acabou com nada mesmo.

Todos os últimos colocados do Alemão jogaram nesta quarta-feira. Penúltimo, o Stuttgart ficou no 0 a 0 com o Colônia, fora de casa. O Hamburgo, que luta contra o primeiro rebaixamento da sua história, foi o único a ganhar: fez 3 a 0 no Paderborn, como visitante. Já o Hertha Berlin perdeu na capital para o Bayern Leverkusen, por 1 a 0.

Com esses resultados, o Borussia segue em último, com 16, a dois dos times diretamente à sua frente: Hertha Berlin, Stuttgart e Freiburg, todos com 18. O Paderborn tem 19 e o Hamburgo chegou a 20.

Na briga pelo G4, o Augsburg assumiu o quarto lugar com a vitória sobre o Dortmund, uma vez que chegou aos 33 pontos. O Bayer Leverkusen (32) é o quinto depois de ganhar do Hertha - Kiessling marcou. O Schalke 04 caiu duas posições, para ser sexto, com 31.