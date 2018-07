Dortmund se reforça com artilheiro do Campeonato Belga Campeão alemão, o Borussia Dortmund já se planeja para os próximos torneios e trabalha para reforçar o seu elenco para a temporada 2011/2012, quando irá disputar a Liga dos Campeões da Europa. Nesta segunda-feira, a diretoria do clube anunciou a contratação do meio-campista croata Ivan Perisic.