Dortmund segue rumo ao título com Bayern em 3o

Os gols foram marcados por Mario Goetze e pelo polonês Robert Lewandowski no primeiro tempo e Kevin Grosskreutz no final da etapa complementar.

O Bayer Leverkusen permaneceu no segundo lugar com 61 pontos após a humilhante derrota por 5 x 1 para o Bayern de Munique, que levou os atuais campeões ao terceiro lugar com 55 pontos e manteve vivas suas esperanças de uma vaga na Liga dos Campeões.

O Dortmund teve uma tarde sem problemas mesmo sem o lesionado atacante Lucas Bairros e perdeu várias chances antes de Goetze, 18 anos, já convocado para a seleção da Alemanha, abrir o marcador aos 23 minutos.

Os anfitriões mantiveram o pé no acelerador diante de 80.000 espectadores que foram recompensados com um gol de Lewandowski pouco antes do intervalo, e poderia ter feito mais alguns na etapa final, em que venceu a defesa do Freiburg à vontade.

Grosskreutz marcou o terceiro gol, quando Goetze avançou, cortou a defesa e passou para ele marcar aos 33 da etapa final, antes de os jogadores receberem uma grande ovação de sua torcida no final.

"Este foi o final perfeito para este dia e isso foi uma vitória estrondosa", disse o técnico do Dortmund Juergen Klopp Dortmund, a repórteres. "Meu time jogou um jogo fantástico."