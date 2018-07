Dortmund goleia o Paderborn e avança na Copa da Alemanha

O Borussia Dortmund atropelou o Paderborn nesta quarta-feira e avançou às oitavas de final da Copa da Alemanha. Em casa, a equipe chegou a levar um susto no início, protagonizado pelo goleiro Bürki, mas logo se recuperou, virou o placar e disparou uma goleada por 7 a 1 sobre rival rebaixado na última edição do Campeonato Alemão.

Apesar da goleada, foi o Paderborn que saiu na frente aos 20 minutos do primeiro tempo. Bürki saiu jogando com Gündongan, na fogueira. O volante, então, devolveu o problema para o goleiro, que se complicou. Ele dominou, tentou ajeitar para o pé direito, mas foi facilmente vencido por Lakic, que tocou para o gol vazio.

Mas foi só um susto, porque o Dortmund acordaria e dispararia após o gol. Aos 24 minutos, empatou. Em rápido contra-ataque, Adrián Ramos recebeu enfiada perfeita de Castro nas costas da defesa, driblou o goleiro e tocou para o gol vazio. Cinco minutos depois, Ramos devolveu o presente, dividiu com o zagueiro e a sobra ficou com Castro, que bateu por baixo na saída do goleiro para virar.

O time da casa era dono da partida, chegava com facilidade e conseguiria o terceiro gol ainda no primeiro tempo. Aos 42, Kagawa arrancou pela esquerda e fez linda tabela com Castro, que devolveu de letra. O japonês ainda teve tranquilidade para cortar um marcador e bater com estilo, de cavadinha, na saída do goleiro: um golaço.

O segundo tempo veio e a história do jogo foi a mesma. Sem dificuldade, o Dortmund marcou mais duas vezes logo de cara. Aos oito minutos, Castro recebeu lançamento longo e tocou para Ginter, que foi derrubado na área. Gündogan bateu firme o pênalti e ampliou. Aos 12, o mesmo Gündogan fez bela jogada pelo meio e enfiou para Castro finalizar na saída do goleiro.

Mesmo com a goleada já desenhada, o time da casa seguiu em cima e perdeu diversas chances com Ramos, Januzaj e Mkhitaryan. Somente aos 41, Piszczek recebeu de Mkhitaryan e marcou o sexto. Mais dois minutos e desta vez foi o armênio quem apareceu na área para selar o placar.

OUTROS RESULTADOS

Quem também passeou em campo para conseguir a classificação foi o Bayer Leverkusen. Mesmo fora de casa, a equipe não tomou conhecimento do Viktoria Koeln 1904 e disparou uma goleada por 6 a 0. Chicharito Hernández foi o destaque, com dois gols. Brandt, Bellarabi, Kiessling e Yurchenko completaram o placar.

Já o Augsburg deu menos espetáculo, mas também avançou na Copa da Alemanha sem maiores problemas. Na casa do adversário, fez 3 a 0 no Freiburg, com os gols de Dong-Won Ji, Alexander Esswein e do brasileiro Caiuby.