Dortmund tropeça e apenas empata com o Monchengladbach

Dias antes das quartas de final da Copa da Alemanha contra o Bayern de Munique, o Dortmund não conseguiu fazer valer a superioridade na posse de bola e no poder de fogo.

O clube parecia caminhar para a sexta vitória nos últimos sete jogos da Bundesliga quando o alemão Mario Gotze abriu o placar de pênalti em um primeiro tempo de clara superioridade do atual campeão.

Amin Younes, do Gladbach, anulou a vitória parcial dos visitantes com apenas o segundo chute do time da casa já durante o segundo tempo. O primeiro gol do jogador de 19 anos na Bundesliga veio em sua segunda aparição.

O resultado deixa o Dortmund a 17 pontos do líder Bayer de Munique, que goleou o Werder Bremen por 6 x 1 no sábado.

O Dortmund pode ser ultrapassado pelo Bayer Leverkusen, que visita o Greuther Fuerth ainda neste domingo e está dois pontos atrás.

Gotze tentou vencer a defesa várias vezes antes de receber um ótimo passe de Marco Reus, ex-jogador do Gladbach, e tentar driblar o goleiro Marc-Andre ter Stegen, que levantou o pé para derrubá-lo.

Gotze converteu o pênalti e deu a liderança parcial aos visitantes em um primeiro tempo no qual o Gladbach, sem o machucado Juan Arango, não conseguiu dar sequer um chute a gol.

Eles quase marcaram duas vezes no começo do segundo tempo, com um voleio de Younes nas mãos do goleiro Roman Weidenfeller e uma cabeçada do austríaco Martin Stranzl.

Younes não ficou frustrado com o seu chute de dentro da área aos 23 minutos do segundo tempo e empatou.

A pressão do Dortmund nos últimos 20 minutos não foi suficiente, com Kevin Grosskreutz e o capitão Sebastian Kehl desperdiçando oportunidades.

Peniel Mlapa acertou o lado de fora da rede aos 44 minutos do segundo tempo, e o Gladbach quase conseguiu a vitória nos últimos instantes, algo que o Dortmund também não conseguiu quando Kehl perdeu uma chance com o gol aberto segundos antes do apito final.