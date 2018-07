Dortmund vence clássico com Schalke e segue atrás do Bayern

No clássico de duas das maiores torcidas da Alemanha, o Borussia Dortmund levou a melhor neste domingo, pelo Campeonato Alemão. Em um movimentado duelo, o time de Thomas Tuchel derrotou o Schalke 04 por 3 a 2 e fez a festa da sua torcida, que lotou o estádio Signal Iduna Park, como de costume.

O resultado manteve o Borussia na segunda colocação, a cinco pontos do líder Bayern de Munique. Agora, a equipe descansa, porque na próxima rodada duela com o Hamburgo, no dia 20. O Schalke, por sua vez, parou nos 20 pontos, na quarta colocação. Dia 21, terá mais um difícil confronto, desta vez justamente com o Bayern.

Em busca de sua sétima vitória consecutiva na temporada, o Borussia foi para cima neste domingo, mas só abriu o placar aos 30 minutos. Ginter foi à linha de fundo e cruzou na cabeça de Kagawa, que escorou para a rede. Os torcedores ainda celebravam quando o Schalke empatou. Em ótimo contra-ataque pela direita, Sane tocou na medida para Huntelaar fuzilar.

O jogo era extremamente movimentado e as duas equipes eram perigosas. Mas a maior qualidade técnica do Borussia pesou aos 43 minutos. Mkhitaryan cobrou escanteio e Ginter, um dos destaques da partida, apareceu sozinho para tocar para o gol.

O Schalke voltou para o segundo tempo disposto a reagir, mas não deu tempo. Aos três minutos, Castro encontrou Aubameyang com um lindo toque e o gabonês tocou com estilo para ampliar. No fim, ainda deu tempo para Hutelaar fazer mais um, mas a reação dos visitantes parou por aí.