Borussia Dortmund vence, desbanca Bayern e mantém Leipizig líder do Alemão

Mesmo sem brilhar, o Borussia Dortmund foi mais eficiente e venceu o clássico com o Bayern de Munique por 1 a 0 neste sábado, em casa, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão. O resultado desbancou os visitantes da liderança da competição e deixou os anfitriões mais perto da ponta.

O Bayern caiu para a segunda colocação com 24 pontos, a três de distância do surpreendente RB Leipzig, que na sexta-feira derrotou o Bayer Leverkusen por 3 a 2, fora de casa, e assumiu a ponta. O Borussia agora aparece em terceiro, com 21.

O gol da vitória saiu logo no início da partida. Aos dez minutos, Götze recebeu na área e bateu cruzado. Aubameyang desviou de carrinho e marcou para festa dos torcedores locais, que lotaram o Signal Iduna Park.

Na tentativa de recuperar a liderança da competição, o Bayern foi para o ataque e dominou o restante da primeira etapa. Aos 25, Kimmich acertou de voleio, de fora da área, e Lewandowski desviou para fora.

Na sequência, Xabi Alonso cobrou falta na área e Hummels cabeceou para boa defesa de Bürki. A pressão dos visitantes continuava. Thiago Alcântara pegou de voleio, mas saiu sem força. A última chance antes do fim do primeiro tempo foi de Müller, que cabeceou na segunda trave, mas parou nas mãos de Bürki.

A etapa final foi mais equilibrada e as duas equipes tiveram chances de marcar. O Borussia assustou primeiro. Aubameyang recebeu na área, mas chutou em cima de Neuer. O Bayern respondeu com Lewandowski, que desviou de cabeça para defesa de Bürki.

Os visitantes chegaram a balançar as redes, mas Ribery estava impedido. Ele recebeu cruzamento em posição irregular e desviou de letra para o gol. A chance embalou o Bayern, que chegou com Xabi Alonso. O espanhol arriscou chute de fora da área e acertou o travessão.

Mais recuado em campo, o Borussia tentava definir a partida em um contra-ataque. E o segundo gol quase saiu após vacilo de Xabi Alonso. Aubameyang aproveitou um recuo de bola errado e saiu livre, invadiu a grande área e chutou, mas Neuer fechou o ângulo e desviou para escanteio. O Bayern manteve a pressão nos minutos finais, mas não conseguiu empatar a partida.

As duas equipes agora voltam as atenções para a Liga dos Campeões. Na terça-feira, o Borussia recebe o Légia Varsóvia para se manter na liderança do Grupo F. Na quarta-feira, o Bayern visitará o Rostov, da Rússia, buscando manter a ponta do Grupo D.