Dortmund vence e adia título do Bayern na Alemanha

Ainda não será neste sábado que o Bayern vai poder gritar ''é campeão''. Isso porque o Borussia Dortmund cumpriu o papel dele, venceu o Stuttgart por 2 a 1, fora de casa, e impediu que o futuro time de Pep Guardiola chegue matematicamente o título do Campeonato Alemão ainda nesta tarde.

Isso porque a vitória do Borussia diminuiu para 17 pontos a vantagem do Bayern, que joga logo mais às 14h30 contra o Hamburgo, na Allianz Arena. Ainda que vença, o time bávaro terá 20 pontos de folga, faltando 21 a serem disputados nas últimas sete rodadas. Mas o Bayern só depende dele para ser campeão no sábado que vem, quando visita o Eintracht Frankfurt.

Neste sábado, em Stuttgart, o Borussia abriu o placar aos 29 minutos, quando Reus bateu falta pelo lado esquerdo do ataque e Piszczek desviou de cabeça, tirando do goleiro. O empate veio no segundo tempo, com Maxim, que invadiu a área pela esquerda e arriscou cruzado, com pouco ângulo. Weidenfeller aceitou.

A 21 minutos do fim do jogo, Niedermeier recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o Stuttgart com um jogador a menos, convidando o Borussia a atacar. O gol da vitória saiu aos 37, com Lewandowski.

Também na briga pelo segundo lugar, o Bayer Leverkusen goleou do Fortuna Dusseldorf, por 4 a 1, por esta 27.ª rodada, e manteve-se cinco pontos atrás do rival de Dortmund. O Borussia tem 53 pontos, o Bayer 48.

O Schalke 04 entrou na zona de classificação para a Liga dos Campeões ao vencer o Hoffenheim, por 3 a 0, em Gelsenkirchen, chegando aos 42 pontos e passando provisoriamente o Eintracht Frankfurt. O brasileiro Raffael saiu do banco de reservas para fazer o segundo gol. Michel Bastos, Gomes e Roberto Firmino também participaram da partida.

Também neste sábado, o Werder Bremen empatou em 1 a 1 com o Mainz, fora de casa. O Hannover, também como visitante, venceu o Augsburg por 2 a 0. Pelo mesmo placar, o Freiburg superou o Borussia Mönchengladbach.