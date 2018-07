Dortmund vence e pode ser campeão na próxima rodada

Faltando apenas quatro rodadas para o fim do Alemão, o Borussia tem oito pontos de dianteira sobre o Leverkusen e dificilmente deixará de conquistar o seu sétimo título da Bundesliga, quebrando um jejum que já dura nove temporadas.

O título, aliás, pode vir já no próximo final de semana. Para isso, o Borussia precisa vencer o Mönchengladbach na casa do adversário e torcer por um tropeço do Bayer, que joga em Leverkusen contra o Hoffenheim.

Com o apoio da torcida, o Borussia abriu o placar na metade do primeiro tempo, com Götze completando cruzamento rasteiro. Com direito até a drible no goleiro, Lewandowski fez o segundo, pouco antes do intervalo. Grosskreutz fechou o placar aos 33 minutos do segundo tempo.

De quebra, a vitória garante o Borussia matematicamente na Liga dos Campeões da próxima temporada. O Freiburg, por sua vez, segue em oitavo, com 41 pontos, a sete da zona de classificação à Liga Europa, que já parece ser um sonho distante.