Dortmund ganha em casa e segue tranquilo na ponta; Bayern encerra jejum e é o 3º

Ao contrário da temporada passada, na qual sofreu para ficar com a quarta colocação e se classificar à Liga dos Campeões da Europa, o Borussia Dortmund está fazendo uma campanha quase que perfeita na atual edição do Campeonato Alemão. Neste sábado, pela 13.ª rodada, fez mais uma vítima ao derrotar o Freiburg por 2 a 0, no estádio Signal Iduna Park, em Dortmund, e segue tranquilo na liderança.

Com os gols marcados por Marco Reus, em cobrança de pênalti, e Paco Alcácer, o Dortmund chegou aos 33 pontos, abrindo uma vantagem provisória de sete para o segundo colocado, o Borussia Mönchengladbach, que ainda joga nesta rodada. Neste domingo, enfrenta o RB Leipzig como visitante.

Quem busca uma recuperação na competição é o Bayern de Munique. Após três rodadas sem vitórias, o time da região da Baviera voltou a vencer ao superar o Werder Bremen por 2 a 1, em duelo ocorrido fora de casa, no Weserstadion, em Bremen. Os dois gols dos bávaros foram marcados pelo atacante Gnabry, sendo um em cada tempo. Já o time mandante descontou com Yuya Osako.

Com a vitória, o atual hexacampeão alemão chega aos 24 pontos e sobe para a terceira posição. Mas pode perdê-la no complemento da rodada, neste domingo, por RB Leipzig e Eintracht Frankfurt. Já o Werder Bremen permanece na oitava colocação, com 18.

Na parte de baixo da tabela de classificação, o Stuttgart teve um respiro ao derrotar o Augsburg por 1 a 0, em casa. Agora com 11 pontos, o time de Stuttgart deixou a lanterna e assumiu a 15.ª colocação, fora da zona de rebaixamento. Nesta segunda-feira torcerá contra o Nuremberg, que receberá o Bayer Leverkusen.

Quem ficou dentro da degola foi o Hannover, derrotado em casa pelo Hertha Berlin por 2 a 0. O time anfitrião é o 17.º e penúltimo colocado com nove pontos. A equipe da capital subiu para a sétima posição, com 20.