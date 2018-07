Dortmund vence em Frankfurt e vai à semi na Alemanha

FRANKFURT - O Borussia Dortmund está na semifinal da Copa da Alemanha. Nesta terça-feira, fora de casa, a equipe amarela, vice-campeã europeia, mostrou que continua brigando por títulos e venceu o Eintracht Frankfurt por 1 a 0 no único jogo do dia pela competição. As quartas de final seguem na quarta com mais três jogos.

O rival da próxima fase ainda não é conhecido, porque o sorteio é posterior aos jogos. Mas pode ser o Bayern de Munique, que eliminou o Borussia nas quartas de final da temporada passada. O time bávaro joga quarta, fora de casa, contra o Hamburgo. O Bayer Leverkusen recebe o Kaiserslautern, enquanto o Hoffenheim será mandante contra o Wolfsburg.

Ainda sem perder no ano - conheceu seu último revés exatamente no último jogo de 2013 -, o Borussia Dortmund venceu em Frankfurt graças ao gabonês Aubameyang, que marcou de cabeça aos 37 minutos do segundo tempo, completando escanteio batido da direita por Kehl.