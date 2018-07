Dortmund vence jogo de 3 viradas e vai à fase de grupos da Liga dos Campeões

O Borussia Dortmund venceu uma verdadeira batalha com o Werder Bremen para se garantir na fase de grupos da próxima Liga dos Campeões. Em um confronto que certamente ficará marcado na memória dos torcedores, o time da casa levou as arquibancadas à loucura ao triunfar por 4 a 3, em confronto que teve três viradas.

O resultado levou o Dortmund a 64 pontos, na terceira colocação que o leva à Liga dos Campeões de 2016/2017. A equipe brigava pela última vaga na fase de grupos com o Hoffenheim, que não passou de um empate por 0 a 0 com o Augsburg, mesmo atuando em casa, e terá que disputar o estágio preliminar do torneio europeu.

Ao Werder, a partida representava a chance de ir para a fase preliminar da Liga Europa, mas a derrota o tira da competição. O time visitante permaneceu com 45 pontos e viu a última vaga no torneio ficar com o Freiburg.

Em um duelo extremamente movimentado, o Werder Bremen precisou de somente seis minutos para abrir o placar. Após dividida na área, a bola ficou limpa para Junuzovic, que chegou batendo à queima-roupa e parou em uma defesa espetacular de Bürki. Só que a bola já havia ultrapassado a linha de gol e a tecnologia informou ao árbitro, que confirmou a abertura do placar.

A resposta do Dortmund veio aos 14, com ótima jogada de Marco Reus pela esquerda que parou no chute do meia no travessão. Aos 31, no entanto, veio o empate. Kagawa recebeu pelo meio e deu enfiada perfeita para Reus. Com tempo, o meia dominou e tocou de leve na saída do goleiro para marcar.

Precisando da vitória, o Dortmund foi para cima e buscou a virada ainda no primeiro tempo. Aos 41 minutos, Dembélé deu cavadinha perfeita para Aubameyang, que saiu nas costas da zaga girou e emendou de primeira, sem deixar ela cair, para marcar um golaço.

Só que a segunda etapa trouxa um Werder Bremen mais ligado, que empatou novamente aos 38 segundos. Após chutão para frente da defesa, Kruse arrancou do meio de campo e cortou Sahin quando chegou na linha de fundo, antes de tocar para Bartels marcar. E aos 22, nova virada: No contra-ataque, Kruse foi acionado na área pela esquerda e tocou por cima de Bürki, que até resvalou a bola, mas não conseguiu tirá-la do gol.

O gol deixou o jogo maluco, repleto de oportunidades para ambos os lados. Wiedwald aparecia como herói do Werder com defesas espetaculares, mas nada pôde fazer quando a arbitragem marcou pênalti aos 30 minutos. Reus, novamente, foi para a cobrança e marcou. Aos 42, novo pênalti marcado, desta vez bastante polêmico, em Pulisic. Aubameyang, que não tinha nada a ver com isso, bateu no canto direito do goleiro e garantiu o emocionante triunfo.

REBAIXAMENTO

O empate diante do Hoffenheim foi fundamental para o Augsburg, que se assegurou na primeira divisão do Campeonato Alemão para a próxima temporada. A equipe chegou aos 38 pontos, somente um acima do Wolfsburg, que terá que jogar um playoff para definir sua permanência na elite do país após encerrar a competição em 16.º.

A péssima campanha do Wolfsburg, aliás, foi encerrada com uma dramática derrota neste sábado. A equipe visitou o Hamburgo, que entrou na rodada justamente na 16.ª colocação. E os donos da casa saíram atrás no placar, como gol de Knoche, mas empataram com Kostic e buscaram a virada aos 43 do segundo tempo, com Waldschmidt, para garantir mais uma vez a permanência na elite de forma dramática.

Outro que pôde celebrar a vaga na primeira divisão para a próxima temporada foi o Mainz. A equipe foi derrotada pelo Colônia por 2 a 0, fora de casa, e terminou com os mesmos 37 pontos do Wolfsburg, mas leva vantagem nos critérios de desempate e, por isso, estará no Campeonato Alemão em 2017/2018.