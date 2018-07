Dortmund vence o Nuremberg e abre 10 pontos de vantagem

O primeiro gol foi marcado por Mats Hummels aos 23 minutos do primeiro tempo naquela que foi a oitava vitória fora de casa em oito partidas. Robert Lewandowski marcou o segundo com dois minutos para acabar a partida.

O Dortmund, com a derrota do Mainz 05 para o Eintracht Frankfurt por 2 x 1 também no domingo, subiu para 40 pontos, 10 à frente do rival mais próximo.

O time do Dortmund já ficou duas vezes na liderança antes da parada de inverno --na temporada de 1994/95 e 1995/96-- e nas duas vezes conseguiu vencer o título do Campeonato Alemão.

Em uma tarde muito fria e com muita neve na Bavária, o Dortmund mostrou pouco o apetite ofensivo que caracteriza o time que marcou 35 gols em 14 partidas até o domingo. Lewandowski, que substitui o contundido artilheiro do Dortmund Lucas Barrios, teve apenas um chute a gol após 15 minutos de partida e o placar só foi aberto em jogada de Hummels.

O jogador da seleção da Turquia Nuri Sahin cruzou uma bola longa na área do Nuremberg e o zagueiro central Hummels marcou de peixinho. Sem se deixar abater pela forte nevasca, um dominante Dortmund partiu para o ataque e foi premiado com Lewandowski marcando dentro da área.

Também no domingo, o Bayer Leverkusen marcou duas vezes em seis minutos para vencer o Cologne por 3 x 2 em casa e ficar apenas um ponto atrás do segundo colocado Mainz 05.

O time abriu o placar com Patrick Helmes antes do empate do Cologne em falta cobrada pelo jogador da seleção alemã Lukas Podolski que foi desviada pelo brasileiro Geromel. O time da casa assumiu o controle do jogo com gols de Tranquillo Barnetta e Stefan Reinartz, enquanto o Cologne diminuiu com o substituto Martin Lanig.

A derrota deixou o Cologne com 12 pontos, uma posição acima da zona do rebaixamento.

No sábado, o Schalke 04 surpreendeu o Bayern Munich por 2 x 0. Os campeões da temporada passada estão na sétima colocação, 17 pontos atrás do líder.