Dortmund vence o Real e vira líder; City perde outra

Sustentado por duas vitórias jogando em casa (e um bom empate em Manchester), o Borussia Dortmund soma sete pontos. O Real conheceu sua primeira derrota na Liga dos Campeões e estacionou nos seis. Zebra do grupo, o Ajax tem três pontos, em terceiro, enquanto o City soma um único ponto. Na próxima rodada, daqui a duas semanas, os jogos desta quarta se repetem, com mando invertido.

Com o Signal Iduna Park mais uma vez lotado, o Borussia Dortmund controlou o Real Madrid nos primeiros minutos e depois partiu para o ataque. Casillas, que realizava seu 125.º jogo na história da Liga dos Campeões (se igualando a Seedorf como terceiro da lista geral), fez grande defesa aos 26, em chute de Kehl.

Mas o goleiro não tinha como impedir que o Borussia Dortmund abrisse o placar aos 36. Pepe saiu jogando errado e deu a bola para Kehl. Ela logo chegou até Lewandowski, que entrou na área e bateu na saída de Casillas.

O time da casa voltou melhor para o segundo tempo e Casillas teve que trabalhar bem duas vezes seguidas, aos 4 e 5 minutos, em chutes de Gotze e Reus. Após outra intervenção do goleiro, que saiu para cortar cruzamento aos 18, Schmelzer bateu cruzado, Pepe e Lewandowski abriram, e a bola foi para o fundo do gol.

Mesmo com o meio-campo criando pouco, José Mourinho manteve Kaká no banco de reservas. Mesmo quando Khedira se machucou, ainda no primeiro tempo, o português preferiu colocar em campo Modric.

CITY PERDE - Em Amsterdã, o Manchester City saiu na frente do Ajax com Nasri, que recebeu bom passe de Milner na esquerda e bateu tirando do goleiro. Siem de Jong deixou tudo igual no último minuto do primeiro tempo. A virada veio apenas na etapa final, com o finlandês Moisander e o dinamarquês Eriksen.