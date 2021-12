Dorval, ídolo do Santos e ex-companheiro de Pelé, morre aos 86 anos

Um dos maiores ídolos da história do Santos, o ex-atacante Dorval morreu neste domingo aos 86 anos de idade. Ele estava internado na Casa de Saúde de Santos "com quadro clínico delicado, com muita tosse", de acordo com comunicado do próprio clube.

Segundo familiares, o velório será realizado no Salão de Mármore, na Vila Belmiro, em horário ainda a ser divulgado. A direção do Santos decretou luto de sete dias.

"Dorval é um dos jogadores inesquecíveis, que ajudou a construir essa linda história do Santos. Merece todas as reverências por sua trajetória. O Santos perdeu um de seus maiores ídolos hoje", lamento o presidente do Santos, Andres Rueda.

Nascido em Porto Alegre, em 26 de fevereiro de 1935, Dorval Rodrigues desembarcou no time da Vila Belmiro no segundo semestre de 1956 e fez história, ao lado de outros ídolos, como Pelé e Pepe. Mas, antes de chegar no time da Vila, viu seu futebol ser renegado em equipes como Grêmio, Corinthians e Flamengo, porque já havia jogadores na posição.

Estreou pelo Santos no dia 7 de setembro, contra o Corinthians de Santo André, na mesma partida em que Pelé marcou o primeiro gol com a camisa santista. Dorval, inclusive, chegou ao Santos na mesma época que o Rei. Ambos foram colegas de quarto na concentração do estádio da Vila Belmiro e depois na pensão da Dona Georgina, onde outros jogadores do time também moravam.

Na década seguinte, se firmou como titular na equipe do técnico Lula e compôs aquele que os torcedores chamaram de "Ataque dos Sonhos", jogando com o próprio Pelé, Pepe, Mengálvio e Coutinho. Ele é considerado, por muitos, o melhor ponta-direita da história do Santos.

Dorval participou das conquistas da Copa Libertadores em 1962 e 1963 e dos Mundiais, nos mesmos anos. Em nível nacional, esteve no time santista campeão brasileiro em 61, 62, 63, 64 e 65 e campeão paulista em 58, 60, 61, 62, 64 e 65.

No total, o ex-atacante somou 612 jogos com a camisa do Santos. É o quinto que mais vestiu a camisa santista entre todos os jogadores da história do clube. Ele também se destacou balançando as redes. Com seus 194 gols, é o sexto maior artilheiro da história do clube.

Pés eternizados

Em 2016, Dorval foi um dos ex-jogadores do Santos a entrar para a calçada da fama do Museu Pelé, ao lado de Mengálvio, Coutinho, Pepe, Lima, Juary e Léo. No ano seguinte, a homenagem foi em outro lugar. No aniversário de 105 anos do Santos, em 2017, o ex-atacante e os antigos parceiros de ataque do Ataque dos Sonhos foram prestigiados pelo clube e também gravaram os seus pés no Memorial de Conquistas da Vila Belmiro.

Luto

O ex-companheiro de equipe, Pepe, o 'Canhão da Vila', se pronunciou nas redes sociais sobre a morte de Dorval: "Coração triste demais. Que Deus conforte sua família", escreveu o ex-jogador.