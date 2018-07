Dos 41 gols marcados pelo São Paulo em 2015, apenas um foi em dérbis

Em 22 partidas na temporada, o São Paulo já soma 41 gols marcados e pode dizer que, apesar de eliminado, tem o melhor ataque do Campeonato Paulista, ao lado do 'algoz' Santos, com 34 gols. Estes números empolgariam o torcedor são-paulino, não fosse por um detalhe: destes, apenas um tento foi marcado em clássicos, ou seja 2,4% dos gols do time do Morumbi em 2015. Para a partida decisiva contra o Corinthians, nesta quarta, pela Libertadores, os números do São Paulo em dérbis neste ano são preocupantes.

Em cinco jogos, são quatro derrotas e um empate (contra o Santos, em 0 a 0, pela primeira fase do Campeonato Paulista), ou seja 6,6% de aproveitamento. O arquirrival que pode complicar os planos da equipe na Libertadores nesta quarta, o Corinthians, soma 73% de aproveitamento em clássicos. O São Paulo sofreu oito tentos e marcou apenas um, com saldo negativo de sete e média de 0,2 gol por jogo. O Alvinegro marcou cinco vezes e sofreu três gols; média de 1 gol anotado por partida.

Vale lembrar que o único gol anotado pelo time de Milton Cruz em clássicos no ano foi justamente na derrota do último domingo, quando foi eliminado pelo Santos do Campeonato Paulista com o resultado de 2 a 1 na Vila Belmiro. Luis Fabiano diminuiu aos 45 do segundo tempo, quando já não havia muito tempo de comemorar.

Palmeiras e Santos, por sua vez, rivais na final do Campeonato Paulista deste ano, também têm números diferentes em clássicos em 2015. O aproveitamento do Alviverde é de apenas 33%, contra 66% do time da Vila. O Palmeiras soma uma vitória, um empate e duas derrotas, enquanto o Santos venceu duas e empatou outras duas. Ambos disputaram 4 dérbis em 2015. A equipe da capital, porém, marcou mais vezes: 6, contra 5 do Alvinegro. No Paulistão, o Palmeiras marcou 23% do total de seus gols em clássicos.

CONFIRA OS NÚMEROS DOS PAULISTAS EM CLÁSSICOS EM 2015

1 - Corinthians - 73% de aproveitamento

5 jogos; 3 vitórias e 2 empates

5 gols pró e 3 gols contra (1 gol por jogo)

2 - Santos - 66,6% de aproveitamento

4 jogos; 2 vitórias e 2 empates

5 gols pró e 3 gols contra (1,25 gol por jogo)

3 - Palmeiras - 33,3% de aproveitamento

4 jogos; 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas

6 gols pró e 5 gols contra (1,5 gol por jogo)

4 - São Paulo - 6,6% de aproveitamento

5 jogos; 1 empate e 4 derrotas

1 gol pró e 8 gols contra (0,2 gol por jogo)