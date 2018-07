Dos 6 expulsos, STJD pune só Luan com 2 jogos por briga em Palmeiras x Flamengo

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu nesta quinta-feira o zagueiro Luan, do Palmeiras, com dois jogos de suspensão. Ele foi o único dos seis jogadores expulsos no duelo contra o Flamengo que pegou um gancho além da suspensão automática.

Dudu e Jaílson, que também levaram cartão vermelho pelo time alviverde, ficarão de fora do clássico contra o Santos na próxima quinta-feira, no Pacaembu, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eles estarão liberados para voltar a campo no jogo contra o Atlético-MG, dia 22, no Allianz Parque. Luan só poderá voltar dia 25, contra o Fluminense, no Maracanã.

Os expulsos pelo lado do Flamengo, Cuéllar, Jonas e Henrique Dourado cumprem suspensão contra o São Paulo na quarta-feira e estão liberados para o clássico contra o Botafogo, sábado, dia 21, no Maracanã.

Palmeiras e Flamengo empataram por 1 a 1 pela 12ª rodada, no Allianz Parque, no dia 13 de junho, no último duelo das equipes antes da pausa para a Copa do Mundo da Rússia. A confusão entre os jogadores aconteceu nos minutos finais. E começou após Cuéllar derrubar Dudu na lateral do campo. O atacante levantou irritado e foi tirar satisfações com o flamenguista.

Comissão técnica e reservas dos dois times entraram em campo e começou o empurra-empurra. O zagueiro Luan, que estava no banco de reservas, foi julgado pelos mesmos artigos que os demais atletas que receberam cartão vermelho: 257, por participar de tumulto, e 254-A, por agressão. Também foi julgado pelo 258-B (invasão de campo). Ele conseguiu a absolvição do 257 e do 258-B. No entanto, teve a acusação do 254-A desclassificada para o 250 (ato desleal ou hostil) e recebeu dois jogos de gancho.